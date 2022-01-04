Неисправная печь и курение стали причинами пожаров в Нижегородской области

Нижний Новгород, 4 января. Частный дом сгорел в ночь на вторник в селе Новодмитриевка Нижегородской области. Еще один пожар унес жизнь 55-летнего сельчанина из деревни Ройка Гагинского района. Об инцидентах рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

По информации ведомства, первое происшествие произошло в 02:44 в городском округе Выкса. Из-за неправильного использования печи загорелся жилой дом площадью в 120 квадратных метров. Пожарным потребовался час, чтобы потушить огонь полностью. Пострадало только имущество.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Неосторожное курение привело к трагедии в Гагинском районе Нижегородской области. Из-за непотушенной сигареты около 06:00 утра сгорел частный дом площадью в 48 квадратных метров.

«В 08:01 на месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины 1966 года рождения. В тушении пожара и ликвидации его последствий принимали участие десять человек и четыре единицы техники», — сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.

Ранее ФАН писал о трагической гибели пожилой жительницы села Починки Нижегородской области. Пенсионерка сгорела в своем доме.