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Ночной пожар унес жизнь пенсионерки в Нижегородской области
Происшествия
Ночной пожар унес жизнь пенсионерки в Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 4 января. В Нижегородской области в ночь на вторник при пожаре погибла пожилая сельчанка. Также пострадал 32-летний мужчина.

Сообщение об охваченном огнем жилом доме на улице Садовой села Починки на пульт дежурного поступило в 3:18. К приезду пожарных горела крыша на площади 80 квадратных метров.

«В результате пожара пострадал один человек — мужчина 1989 года рождения, погибла женщина 1954 года рождения. На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение возгорания», — сообщили журналистам в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.

Ночной пожар унес жизнь пенсионерки в Нижегородской области
Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

По информации ведомства, причиной трагедии могло стать использование неисправной или неправильно установленной дымовой трубы.

Всего за три дня 2022 года в регионе произошло 49 пожаров. Трагедии унесли четыре жизни. Еще четверо пострадали. В большинстве случаев огонь возникал из-за неправильной эксплуатации печей.

Ранее ФАН писал о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе под Тюменью. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.

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