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Более 15 млн рублей за ЖКУ вернула Госжилинспекция жителям Нижегородской области
Общество
Более 15 млн рублей за ЖКУ вернула Госжилинспекция жителям Нижегородской области
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 1 января. Свыше 15 миллионов рублей за коммунальные услуги переплатили жители Нижегородской области. Всего на начисления за ЖКУ нажаловались более шести тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Государственная жилищная инспекция четыре тысячи раз проверяла работу коммунальщиков в части оформления квитанций за ЖКУ. Выяснилось, что ошибки были допущены при расчете полутора тысяч потребителей.  

«По итогам проверок выдано более 700 предписаний и объявлено более 30 предостережений о недопустимости нарушений. Часть нарушений устранена до выдачи предписания. Потребителям произведены перерасчеты», — сообщила начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Нижегородской области Алена Новикова.

Жители региона больше всего переплатили за газ, общедомовые нужды, отопление и вывоз мусора.

Ранее ФАН писал о перебоях с электроснабжением в Нижегородской области. Из-за сильного мороза без тепла остался целый поселок из шестисот жилых домов.

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россия нижегородская область коммунальные службы
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