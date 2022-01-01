Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 16:18
16:17
Происшествия
Жительница Выборга с подельниками ограбила службу доставки еды
16:14
Общество
Крым и Севастополь встретили Новый год под гром салютов
16:10
Весь мир
Журналисты ЦАР назвали президента Туадера гарантом мира и стабильности в республике
16:09
Экономика
Цифровой налог позволит Казахстану ежегодно получать 4,6 млн долларов
16:05
Спорт
Проблемы с сердцем могли стать причиной смерти волейболиста Хамутцких
16:05
Общество
Нижегородские экстремалы пробуют на прочность лед на Волге
16:05
Политика
Аналитик Золотарев не исключил, что Зеленский пойдет на второй президентский срок
16:04
Происшествия
Драка у букмекерской конторы в Москве попала на видео
16:04
Общество
Молоко и йогурт могут защитить организм от воздействия алкоголя
16:01
Общество
Власти Франции обяжут шестилетних детей носить медицинские маски с 3 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Нижегородцы в соцсетях жалуются на исчезновение бензина на автозаправках
Общество
Нижегородцы в соцсетях жалуются на исчезновение бензина на автозаправках
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Нижний Новгород, 1 января. Жители Нижегородской области в соцсетях жалуются на массовые перебои с автомобильным топливом. По словам пользователей, на автозаправках региона исчез бензин 95-й марки, 92-й пока еще можно найти, но только на отдельных станциях. Соответствующий пост появился в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры».  

«Вчера в 19:00 ехал из Дзержинска в Нижний Новгород. Еще и искать пришлось, где бы своего верного коня накормить в уходящем году. Столкнулся с тем, что на «Газпроме» не было бензина вообще, дальше «ОПТИ» — топлива никакого совсем. И только на М7 на «Лукойле» залился. Думаю, что на заправках решили отметить Новый год, а после уже установить ценники новые», — написал под постом Сергей К.

Другие комментаторы посоветовали автолюбителям не наводить панику. По их мнению, бензин скоро появится на всех заправочных станциях. Ведь у топлива тоже есть свойство заканчиваться.

Ранее ФАН писал о возмущенных ценами на бензин жителях Калининградской области. Стоимость топлива в регионе за три месяца выросла на 3,09%.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Нижегородцы в соцсетях жалуются на исчезновение бензина на автозаправках
россия нижегородская область цены бензин
Комментировать