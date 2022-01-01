Нижегородцы в соцсетях жалуются на исчезновение бензина на автозаправках

Нижний Новгород, 1 января. Жители Нижегородской области в соцсетях жалуются на массовые перебои с автомобильным топливом. По словам пользователей, на автозаправках региона исчез бензин 95-й марки, 92-й пока еще можно найти, но только на отдельных станциях. Соответствующий пост появился в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры».

«Вчера в 19:00 ехал из Дзержинска в Нижний Новгород. Еще и искать пришлось, где бы своего верного коня накормить в уходящем году. Столкнулся с тем, что на «Газпроме» не было бензина вообще, дальше «ОПТИ» — топлива никакого совсем. И только на М7 на «Лукойле» залился. Думаю, что на заправках решили отметить Новый год, а после уже установить ценники новые», — написал под постом Сергей К.

Другие комментаторы посоветовали автолюбителям не наводить панику. По их мнению, бензин скоро появится на всех заправочных станциях. Ведь у топлива тоже есть свойство заканчиваться.

Ранее ФАН писал о возмущенных ценами на бензин жителях Калининградской области. Стоимость топлива в регионе за три месяца выросла на 3,09%.