Нижегородцы запускали фейерверк прямо из окна квартиры и попали на видео

Нижний Новгород, 1 января. Жители областного центра выбрали самый ленивый способ запуска салюта. Далеко не отходя от новогоднего стола, они поджигали фитиль прямо в стенах квартиры. Видео поделился подписчик паблика «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах — заряды фейерверка, вылетающие в сопровождении дыма и грохота прямо из окна многоэтажного дома. Учитывая неожиданные и порой опасные последствия подобной шалости, комментаторы предположили, что застолье «с огоньком» виновники всеобщего восхищения организовали в арендованной жилплощади.

«А вам то что? Не из вашего же окна пускают, и, главное, не в ваше попадает», — написала в комментариях под видео Дарья Ч.

Ранее ФАН писал о печальных итогах новогодней ночи в Нижегородской области. При использовании пиротехники пятеро местных жителей получили серьезные травмы.