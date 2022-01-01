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Нижегородцы запускали фейерверк прямо из окна квартиры и попали на видео

  /   Обновлено: 01 января 2022 11:56
Происшествия
Нижегородцы запускали фейерверк прямо из окна квартиры и попали на видео
Pr Scr vk.com  /  Нижний Новгород | Без цензуры

Нижний Новгород, 1 января. Жители областного центра выбрали самый ленивый способ запуска салюта. Далеко не отходя от новогоднего стола, они поджигали фитиль прямо в стенах квартиры. Видео поделился подписчик паблика «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах — заряды фейерверка, вылетающие в сопровождении дыма и грохота прямо из окна многоэтажного дома. Учитывая неожиданные и порой опасные последствия подобной шалости, комментаторы предположили, что застолье «с огоньком» виновники всеобщего восхищения организовали в арендованной жилплощади.

«А вам то что? Не из вашего же окна пускают, и, главное, не в ваше попадает», — написала в комментариях под видео Дарья Ч.

Ранее ФАН писал о печальных итогах новогодней ночи в Нижегородской области. При использовании пиротехники пятеро местных жителей получили серьезные травмы.

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