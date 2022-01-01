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Курение стало причиной пожаров и гибели мужчины в Нижегородской области
Происшествия
Курение стало причиной пожаров и гибели мужчины в Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 1 января. До боя курантов не дожил житель села Дивеево Нижегородской области. Он погиб в частном доме после неосторожного курения. Та же вредная привычка стала причиной другого инцидента в поселке Сява.

Как сообщили ФАН в региональном МЧС, первый пожар произошел в пятницу около 22:00 вечера в селе Дивеево.

«Происходило горение кровли и стен мансардного этажа дома на площади 120 квадратных метров, а также кровли гаража и хозяйственной постройки на площади 70 квадратных метров», — сообщили в ведомстве

Справиться с огнем пожарным удалось в 2:50. Трагедия унесла жизнь 56-летнего мужчины. Как пояснили в МЧС, причиной случившегося могла стать неосторожность погибшего при курении.

Из-за непотушенной сигареты пожар возник в поселке Сява городского округа Шахунья. После возгорания балкона спасатели эвакуировали 15 жильцов многоквартирного дома. Помощь медиков никому не понадобилась.

Ранее ФАН писал, что в новогоднюю ночь в Нижегородской области произошло пять происшествий с использованием пиротехнических изделий. Пациентами больниц стали люди с ожогами рук, травмой глаз и оторванным пальцем.

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россия происшествия нижегородская область
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