Петарды и бенгальские огни травмировали пятерых нижегородцев в новогоднюю ночь

Нижний Новгород, 1 января. После Новогодней ночи с разными травмами при использовании пиротехники оказались пять жителей Нижегородской области. Четыре происшествия пришлось на областной центр. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Во время опасных игр с петардами во дворе серьезно пострадали два жителя Нижнего Новгорода. После разрыва на первый взгляд безобидного предмета 39-летний мужчина лишился ногтевой фаланги пальца правой руки, а женщина того же возраста травмировала глаз. Товарищи по несчастью проходят лечение в городской больнице №35.

43-летний мужчина обжог руку бенгальским огнем. Пострадавшего пришлось госпитализировать в Приволжский исследовательский университет. Такие же травмы в своей квартире получил другой горожанин, но от больничной койки отказался. 34-летний сельчанин из Ковернинского района одновременно зажег пять бенгальских огней. «Фаер-шоу» закончилось ожогом 1-2 степени.

Ранее ФАН писал о другом инциденте в Нижегородской области. Водитель автобуса протащил по земле зажатую дверями пассажирку.