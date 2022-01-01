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Петарды и бенгальские огни травмировали пятерых нижегородцев в новогоднюю ночь

  /   Обновлено: 01 января 2022 09:51
Происшествия
Петарды и бенгальские огни травмировали пятерых нижегородцев в новогоднюю ночь
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Нижний Новгород, 1 января. После Новогодней ночи с разными травмами при использовании пиротехники оказались пять жителей Нижегородской области. Четыре происшествия пришлось на областной центр. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Во время опасных игр с петардами во дворе серьезно пострадали два жителя Нижнего Новгорода. После разрыва на первый взгляд безобидного предмета 39-летний мужчина лишился ногтевой фаланги пальца правой руки, а женщина того же возраста травмировала глаз. Товарищи по несчастью проходят лечение в городской больнице №35.

43-летний мужчина обжог руку бенгальским огнем. Пострадавшего пришлось госпитализировать в Приволжский исследовательский университет. Такие же травмы в своей квартире получил другой горожанин, но от больничной койки отказался. 34-летний сельчанин из Ковернинского района одновременно зажег пять бенгальских огней. «Фаер-шоу» закончилось ожогом 1-2 степени.

Ранее ФАН писал о другом инциденте в Нижегородской области. Водитель автобуса протащил по земле зажатую дверями пассажирку.

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россия происшествия нижегородская область
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