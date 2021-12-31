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Глава нижегородского минздрава поблагодарил спасшего после ДТП детей дальнобойщика

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 18:36
Общество
Глава нижегородского минздрава поблагодарил спасшего после ДТП детей дальнобойщика
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 31 декабря. Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов поблагодарил мужчину, который вызволил детей из искореженного после смертельного ДТП автомобиля. О скромном герое чиновник рассказал в своем Instagram.

Авария произошла в Уренском районе Нижегородской области 26 декабря. По информации регионального ГУ МВД, 37-летняя женщина, будучи за рулем KIA, не справилась с управлением, направила легковушку на встречную полосу, где и столкнулась с Renault. После удара погибла сама автолюбительница и ее супруг. Оставшихся в живых их маленьких дочек спас случайный свидетель трагедии Евгений.

«Первый рейс в качестве дальнобойщика. Рейс из Москвы на Кемерово через Нижегородскую область. Именно в этом рейсе Евгений оказался ближе всего к пострадавшим в аварии. И принял самое важное решение — до приезда скорой медицинской помощи из замерзающей на морозе машины эвакуировал двух детей в ближайшую больницу», — написал Давид Мелик-Гусейнов.

Как рассказал корреспонденту ФАН сам Евгений Потякин, на месте аварии он оказался через несколько минут поле случившегося. На помощь поспешили и другие неравнодушные автовладельцы.  

«Я понял, что передние пассажиры не выжили, а сзади сидели девочки и плакали. Картина не для слабонервных. Далее мы с водителями начали аккуратно доставать их. Увидев у девочки рассечение на лице, принял решение самому отвезти их в больницу. Неизвестно, сколько она крови потеряла. Старшая была по внешнему ввиду получше, их спасли детские кресла и то, что были пристегнуты», — поделился Евгений.

Облегчив участь оставшихся без родителей девочек, дальнобойщик продолжил свой путь до Кемерово. Уже в конечной точке своего маршрута мужчина нашел аккаунт главы нижегородского минздрава и задал волнующий его вопрос. Водителя интересовало здоровье спасенных им маленьких пассажирок.

«Я очень благодарен Евгению. Он не нажал педаль газа и не проехал мимо трагедии. Он подарил частицу своего тепла. Просто так. Тихо и без эмоций. Деревенский парень родом из Орловской области, отслужил в армии, папа двух замечательных ребят - мальчика девяти лет и девочки восьми лет», — продолжил чиновник.

 

Ранее ФАН писал о награждении жителя Нижегородской области медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». Юлиан Хруник вытащил из воды четверых тонущих в Горьковском водохранилище детей.

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россия происшествия нижегородская область спасение жизни
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