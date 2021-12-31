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Автобус протащил по земле зажатую дверями пассажирку в Дзержинске
Общество
Автобус протащил по земле зажатую дверями пассажирку в Дзержинске
Невские Новости  /  Евгения Сычева

Нижний Новгород, 31 декабря. Жительница города Дзержинск Нижегородской области получила травмы после поездки на общественном транспорте. Пост с жалобой появился в паблике «Типичный Дзержинск» соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел в четверг в одном из автобусов маршрута Т-25.

«Моя мама садилась в автобус. Водитель, не дождавшись пока она зайдет, начал движение. Протащил мою маму по земле, после чего все же остановился. Не извинившись, водитель и кондуктор стали кричать на маму, что она сама виновата», — написала дочь пострадавшей.

Автобус протащил по земле зажатую дверями пассажирку в Дзержинске
Pr Scr vk.com / Типичный Дзержинск

Сойдя на остановке, женщина сразу же отправилась в травмпункт. Выяснилось, что поездка не прошла для пациентки бесследно, на ее плечевой кости появилась трещина. На весть о травмированной пассажирке автобуса последовала реакция администрации Дзержинска.

«По информации от директора компании ООО «Тройка», с пострадавшей он связался и лично с ней встретился. Все вопросы урегулированы, необходимая материальная помощь, связанная с лечением, будет ей оказана. Пострадавшая претензий не имеет. Директор приносит извинения за действия своих сотрудников», — написал под постом представитель мэрии.

Ранее ФАН писал об отмене автобуса в Нижегородской области. Жители рабочего поселка Гидроторф вынуждены добираться на работу в областной центр с пересадками и на такси.  

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россия нижегородская область общественный транспорт
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