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Автомобиль с рыбаком провалился под лед на Волге в Нижегородской области
Общество
Автомобиль с рыбаком провалился под лед на Волге в Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 31 декабря. Поездка по неокрепшему льду едва не обернулась трагедией для жителя Нижегородской области. Автомобиль с рыбаком провалился под лед. Инцидент произошел на Волге в Воротынском районе.

«Рыбак на личном автомобиле двигался по ледовой кромке реки Волги приблизительно 300 метров вниз по течению от паромной переправы села Михайловское и в 50 метрах от берега», — сообщили журналистам в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.

Автомобиль с рыбаком провалился под лед на Волге в Нижегородской области
Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Автомобиль с рыбаком провалился под лед на Волге в Нижегородской области
Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Как пояснили в ведомстве, сам водитель успел покинуть салон до погружения многотонной иномарки в воду. К слову, именно на злополучном участке стоят запрещающие съезд на лед знаки.

Ранее ФАН писал о гибели пешехода в Нижегородской области. Мужчину без светоотражающих элементов на одежде ночью сбил автомобиль.

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россия происшествия нижегородская область
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