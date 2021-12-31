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Полуголый «Дед Мороз» устроил новогодний забег и попал на видео в Нижегородской области
Общество
Полуголый «Дед Мороз» устроил новогодний забег и попал на видео в Нижегородской области
Pr Scr vk.com  /  Твой Бор — Город Бор

Нижний Новгород, 31 декабря. Пожилой житель Нижегородской области пробежался по улицам города Бор. Новогодний марафон закаляющегося мужчины на камеру смартфона снял подписчик паблика «Твой Бор — Город Бор» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах — пенсионер в шапке Деда Мороза и одних шортах не спеша бежит по автомобильной дороге. Судя по новогоднему реквизиту — мешку с подарками — он направляется в гости.

По словам борчан, на улицах города ведущий здоровый образ жизни мужчина в таком виде в мороз появляется не впервые. Видео пожилым с любителем зимнего закаливания местные сравнили с эпизодом из фильма «Джентльмены удачи».

Ранее ФАН писал о марафоне новосибирских «моржей» в экстремально легких новогодних нарядах. Деды Морозы и Снегурочки голышом пробежались по улице и окунулись в прорубь.

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россия дед мороз нижегородская область
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