Пешеход погиб под колесами иномарки в Нижегородской области

Нижний Новгород, 31 декабря. Житель Нижегородской области погиб после наезда легковушки. 31-летнего мужчину сбили в Арзамасском районе.

Как пояснили ФАН в пресс-службе регионального МВД, трагедия произошла в ночь на пятницу на 124 километре трассы Нижний Новгород — Саранск. За рулем автомобиля Mitsubishi Outlander был 49-летний воитель. Он не заметил бредущего вдоль проезжей части пешехода.

«Мужчина был в темной одежде без светоотражающих элементов. В результате наезда пешеход 1990 года рождения скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал о гибели мужчины под колесами автомобиля в Волгограде. Виновного в смертельной аварии водителя ищут полицейские.