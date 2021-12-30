Памятник абсурду: кому выгодна установка «металлических карикатур» на российских улицах

Художественные «творения» на улицах населенных пунктов Нижегородской области все чаще становятся предметом обсуждения как в обществе понимающих в искусстве людей, так и простых местных жителей. Бронзовые скульптуры в виде обычных предметов и целых сюжетных композиций вызывают шквал негодования и вполне логичные вопросы: «Для чего?» и «Сколько стоило бюджету подобное благоустройство?». ФАН рассмотрел наиболее яркие примеры «памятников».

«Танцующая пара»

Площадку напротив ЗАГСа в Павлово с недавних пор «украшают» скульптуры молодоженов. Металлическую конструкцию, конкурирующую с нововоронежской «Аленкой», сваял самый настоящий местный кузнец. К слову, сам населенный пункт исстари называют городом мастеров и художников. ФАН рассказывал о новой достопримечательности.

Местные жители в соцсетях называют танцующую девушку страшилищем, а делящего с ней постамент молодого человека — дровосеком, они даже в беседе с корреспондентом не скрывают чувство стыда.

Федеральное агентство новостей / Александр Тягин

«Обидно, что такое могло появиться именно в нашем городе. Мое мнение — к проекту отнеслись махнув рукой», — возмутился Александр Тягин.

После публикации весть о появлении странного памятника подхватили и другие СМИ. Утвердившим эскиз чиновникам пришлось оправдаться перед негодующей публикой: якобы металлическая композиция стоила бюджету всего 80 тысяч рублей, а относится она к категории малых архитектурных форм. По логике властей, подобные «шедевры» можно устанавливать хоть на каждом шагу, не согласовывая проекты с горожанами.

Садовый Сталин

Над центральной частью города Бор возвышается скульптура, посвященная Иосифу Сталину. Местный активист Алексей Зоров установил ее на своем участке и анонсировал открытие «Сталин-центра». По информации журналистов «Ъ-Приволжье», мэрия была против появления фигуры генсека и даже попросила правоохранителей проверить законность действий горожанина.

«Коммунист Зоров доказал, что скульптура Иосифа Сталина — вовсе не памятник, а декоративная садовая фигура, на которую не распространяются требования властей по установке монументов и памятных досок. Полиция согласилась и с тем, что садовая фигура появилась на частной, а не муниципальной территории. Никаких нарушений местного законодательства проверка не нашла», — пишет издание.

Pr Scr vk.com / Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Что касается местных жителей, их в большей степени удивил сам результат труда неизвестного скульптора. Судя по высказываниям и фото, художник не владеет нужными знаниями о пропорциях. О художественной ценности массивного сооружения ФАН рассказал кандидат искусствоведения, советник Российской академии архитектуры и строительных наук Виктор Махаев.

«Почитатели сталинского культа молятся на карликовую фигурку. Можно сделать вывод, что жаждущие возвращения ГУЛАГа (Главное управление лагерей, осуществлявшее руководство местами заключения и содержания. — Прим. ФАН) сталинисты обладают таким же мизерным эстетическим чувством. Это их прекрасно характеризует», — поделился своим мнением искусствовед.

Дзержинский легкоатлет

О соблюдении пропорций забыл и автор памятника легкоатлету в Дзержинске. На стадионе «Капролактамовец» больше полугода стоит скульптура, посвященная здоровому образу жизни и победам местных спортсменов. На постаменте возвышается атлет с мощными руками, короткими ногами, выгнутыми в обратную сторону локтями. Местные шутят, что скульптор — родственник автора павловских молодоженов.

«К сожалению, в последние годы в районных центрах стали устанавливать металлические карикатуры. К еще большему сожалению, в наших городах не существует правил, по которым можно устанавливать скульптурные объекты, а также правил, по которым их надлежит сносить. По-хорошему, надо эти объекты снести за счет тех же людей, которые их установили», — выразил свою точку зрения Виктор Махаев.

Федеральное агентство новостей / Евгений Балагуров

По мнению градозащитника, даже наличие знаний по анатомии у автора и правильные пропорции памятника не всегда говорят об отношении скульптуры к искусству. Зачастую площадь того или иного города украшает не произведение, а бронзовый «плакат» — отливка человекоподобной 3D-модели.

«Это трехмерные фигуративные объекты, установленные городской властью для обогащения городской среды, а на самом деле с целью обогащения автора-изготовителя. Но кое-что все-таки в этой истории радует. Судя по всему, у города или городских спонсоров есть лишние деньги. Так, надо заставить городскую власть тратить их на качественное благоустройство», — предложил искусствовед.

Памятник бензопиле «Дружба»

На первый взгляд, абсурдный, но символичный с точки зрения истории памятник появился в одном из населенных пунктов Варнавинского района Нижегородской области. Осенью о новой достопримечательности в своем официальном паблике рассказала местная администрация.

vk.com / Администрация Варнавинского района

«В поселке Северный открыт необычный памятник — увековечена бензопила «Дружба». Для этого есть все исторические основания: первый образец пилы был сделан в механических мастерских неподалеку от станции Лапшанга и разработан специалистами-авиастроителями из Киева, ставшими заключенными Унжлага (исправительно-трудовой лагерь. — Прим. ФАН)», — пояснили в администрации Варнавинского района.

«Ложка вкуса»

О культурной и эстетической ценности нижегородской «Ложки вкуса» спорят власти и горожане. Летом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил за снос памятника. Скульптуру с ложкой и оливкой он назвал лауреатом «топ-5 самых отвратительных памятников мира». Об итогах прогулки главы региона с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко по Большой Покровской улице писало издание «Ъ-Приволжье».

Pr Scr vk.com / Нижний Новгород

«Я считаю, ее надо убрать, но у нас есть разногласия», — заявил Глеб Никитин.

После споров в народе именуемый памятник голодному студенту предложили перенести к столовой Нижегородского государственного университета. Что интересно, в этом же вузе со временем планируют открыть факультет «креативных индустрий». А это значит, что подобных «радующих глаз шедевров» на улицах поселков и городов области станет намного больше.