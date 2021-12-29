Борское «Око Саурона» в действии: нижегородскими теплицами заинтересовалась прокуратура

Жители Борского городского округа Нижегородской области уже полгода страдают от бессонницы. Виной всему не тревоги и не душевные стенания, а бьющий в окна яркий свет с улицы и шум даже в ночное время суток. По словам местных жителей, их спокойному сну мешает работа недавно открывшихся теплиц. Новое предприятие в народе носит название «Око Саурона». В ситуации разбирался ФАН.
ООО «Тепличный комбинат Нижегородский» компании «РОСТ» близ города Бор построили летом 2021 года. На 17 гектарах под искусственным освещением растут томаты, огурцы и листовой салат. Сейчас на предприятии проходят пусконаладочные работы, и уже в следующем году оно заработает в полную силу. По информации местной администрации, комплекс «принес» более 5 миллиардов рублей инвестиций.
«В теплицах используется современная технология досветки растений и автоматизированный контроль микроклимата и роста растений. Это позволит обеспечить среднегодовую урожайность на уровне 70 кг/м² для томата и 140 кг/м² для огурца. Предполагаемый валовый сбор конечной продукции при выходе на полную мощность составит более 14 тысяч тонн огурца и 3,5 тысячи тонн томата в год», — рассказали ФАН о перспективах в администрации.
Примерно год назад, когда заговорили о строительстве тепличного комплекса, радость инвесторов и чиновников разделяли и местные жители: появятся рабочие места, в регион придут инвестиции, а возможность покупать овощи круглый год «за копейки» и вовсе делала проект желанным.
«Обещали снижение стоимости огурцов и помидоров, так как мы не будем зависеть от поставок из других регионов. Все были за, это несколько деревень вокруг: Ивонькино, Квасово, Боталово. В первый же день с началом пусконаладочных работ появились жалобы на сильное свечение, а со временем и на неприятный запах на улице», — рассказал ФАН борский экоактивист Андрей Шутов.
Многодетная семья Кочкиных переехала из шумного города в Ивонькино в надежде на размеренную жизнь в тишине и спокойствии. Супруги строили в деревне дом мечты и с нетерпением ждали новоселья. Здесь нет места спецсигналам, бесконечному визгу автомобильных колес за окном и загазованному воздуху. Жизнь большой семьи в экологически чистом районе с развитой инфраструктурой началась полтора года назад.
«Наше счастье длилось до тех пор, пока не заработали эти теплицы. От былой деревенской жизни не осталось и следа: появился круглосуточный свет, шум. Частично спасают шторы «блэкаут». Но меня больше беспокоит шум, как будто рядом стоит человек с молотком и стучит по железу. Я опасаюсь за здоровье своей семьи, да и всех жителей близлежащих населенных пунктов», — поделилась с корреспондентом многодетная мама Любовь Кочкина.
Опасения женщины далеко небеспочвенны. Отсутствие сна как у детей, так и взрослых, по мнению психотерапевта Вадима Самылина, ведет к серьезным последствиям. К каким именно и как скоро — это зависит от организма.
«Подобное положение дел ведет к астении — болезненному состоянию с усталостью и раздражительностью. Все это влияет на иммунитет, что, в свою очередь, чревато иммунодефицитом и, кроме этого, самыми разными психосоматическими болезнями. Поэтому спать нужно обязательно в темноте и тишине хотя бы с 23:00 вечера до 3:00 утра», — дал рекомендации Вадим Самылин.
Помимо света и шума, сельчан беспокоит резкий химический запах, который время от времени появляется в воздухе.
«После пятиминутного нахождения на улице у меня стало першить в носоглотке. Такая реакция у меня бывает на химические запахи, например, спрей от комаров. Я и воду пила в больших количествах, чтобы уменьшить першение, не помогло. Спустя два часа прошло», — рассказала Любовь Кочкина.
Чтобы вернуть драгоценные часы здорового сна и обратить внимание властей на проблему, жители не раз проводили собрания, а местные общественные деятели писали письма в разные инстанции. В одном из обращений в минэкологии области активисты жаловались на слив тепличным комбинатом сточных вод в реку Везлому. Как позже выяснилось, этот процесс происходит вполне законно, так как компания арендовала водный объект вплоть до 1 января 2028 года.
«Для отвода дождевых и талых вод с кровли тепличных корпусов имеется система внутренних трубопроводов с дальнейшей транспортировкой их в пруды-накопители для сбора ливневых вод. Проектом предусмотрено использование данного запаса чистой воды в технологических целях для полива тепличных растений и противопожарных целей. Состав примесей, накапливающихся на территории тепличного комплекса и смываемых поверхностным стоком, не содержит специфических веществ с токсичными свойствами. Для очистки поверхностных сточных вод с территории тепличного комплекса предусмотрены локальные очистные сооружения», — ответили в ведомстве.
Чтобы прояснить ситуацию, ФАН обратился в ООО «Тепличный комбинат Нижегородский». В компании заверили: все разрешения на деятельность имеются, а свет и шум — соответствуют нормам. По словам руководителя организации Игоря Почечуева, открытие комплекса дало возможность региону получать свежие овощи круглогодично и трудоустроиться 300 его жителям. Чтобы успокоить борчан, директор комплекса предложил устроить им экскурсию.
«Комбинат строится по самым современным зарубежным стандартам с минимальным воздействием на окружающую среду. При выращивании овощей применяется биологический метод борьбы с вредителями. Он заключается во внесении в теплицы полезных насекомых — энтомофагов. Именно они борются с вредителями, а не химические препараты. Препараты с содержанием фенолов и ДДТ (инсектицид) не применяется априори», — пояснил корреспонденту директор тепличного комбината Игорь Почечуев.
После многочисленных жалоб местных жителей и обращения ФАН в надзорные органы в злополучное место все же выехали специалисты лабораторий.
«По требованию прокуратуры Нижегородской области региональным управлением Роспотребнадзора организована внеплановая проверка деятельности агрокомплекса, по итогам которой органом контроля будет дана оценка соблюдению хозяйствующим субъектом федерального законодательства и в случае выявления нарушений — решен вопрос о принятии мер реагирования», — сообщили корреспонденту в прокуратуре Нижегородской области.
В ведомстве ответили, что о результатах пока говорить рано. Однако борчане ждать не намерены. Жалобы измученных бессонницей людей дошли и до Администрации президента РФ.
«Приезжали сотрудники из Роспотребнадзора, чтобы сделать замеры шума и света в моем доме. Приехали вместе с представителями теплиц. Но именно в дни проверок измерений агрокомплекс работает на минимальных мощностях и уровень освещения и шума можно сказать, что отсутствует», — поделилась наблюдениями Любовь Кочкина.
ФАН и дальше будет следить за развитием событий.