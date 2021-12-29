Борское «Око Саурона» в действии: нижегородскими теплицами заинтересовалась прокуратура

Жители Борского городского округа Нижегородской области уже полгода страдают от бессонницы. Виной всему не тревоги и не душевные стенания, а бьющий в окна яркий свет с улицы и шум даже в ночное время суток. По словам местных жителей, их спокойному сну мешает работа недавно открывшихся теплиц. Новое предприятие в народе носит название «Око Саурона». В ситуации разбирался ФАН.

ООО «Тепличный комбинат Нижегородский» компании «РОСТ» близ города Бор построили летом 2021 года. На 17 гектарах под искусственным освещением растут томаты, огурцы и листовой салат. Сейчас на предприятии проходят пусконаладочные работы, и уже в следующем году оно заработает в полную силу. По информации местной администрации, комплекс «принес» более 5 миллиардов рублей инвестиций.

«В теплицах используется современная технология досветки растений и автоматизированный контроль микроклимата и роста растений. Это позволит обеспечить среднегодовую урожайность на уровне 70 кг/м² для томата и 140 кг/м² для огурца. Предполагаемый валовый сбор конечной продукции при выходе на полную мощность составит более 14 тысяч тонн огурца и 3,5 тысячи тонн томата в год», — рассказали ФАН о перспективах в администрации.

pixabay.com / Alexei_other

Примерно год назад, когда заговорили о строительстве тепличного комплекса, радость инвесторов и чиновников разделяли и местные жители: появятся рабочие места, в регион придут инвестиции, а возможность покупать овощи круглый год «за копейки» и вовсе делала проект желанным.

«Обещали снижение стоимости огурцов и помидоров, так как мы не будем зависеть от поставок из других регионов. Все были за, это несколько деревень вокруг: Ивонькино, Квасово, Боталово. В первый же день с началом пусконаладочных работ появились жалобы на сильное свечение, а со временем и на неприятный запах на улице», — рассказал ФАН борский экоактивист Андрей Шутов.

Многодетная семья Кочкиных переехала из шумного города в Ивонькино в надежде на размеренную жизнь в тишине и спокойствии. Супруги строили в деревне дом мечты и с нетерпением ждали новоселья. Здесь нет места спецсигналам, бесконечному визгу автомобильных колес за окном и загазованному воздуху. Жизнь большой семьи в экологически чистом районе с развитой инфраструктурой началась полтора года назад.

Федеральное агентство новостей / Любовь Кочкина

«Наше счастье длилось до тех пор, пока не заработали эти теплицы. От былой деревенской жизни не осталось и следа: появился круглосуточный свет, шум. Частично спасают шторы «блэкаут». Но меня больше беспокоит шум, как будто рядом стоит человек с молотком и стучит по железу. Я опасаюсь за здоровье своей семьи, да и всех жителей близлежащих населенных пунктов», — поделилась с корреспондентом многодетная мама Любовь Кочкина.

Опасения женщины далеко небеспочвенны. Отсутствие сна как у детей, так и взрослых, по мнению психотерапевта Вадима Самылина, ведет к серьезным последствиям. К каким именно и как скоро — это зависит от организма.

«Подобное положение дел ведет к астении — болезненному состоянию с усталостью и раздражительностью. Все это влияет на иммунитет, что, в свою очередь, чревато иммунодефицитом и, кроме этого, самыми разными психосоматическими болезнями. Поэтому спать нужно обязательно в темноте и тишине хотя бы с 23:00 вечера до 3:00 утра», — дал рекомендации Вадим Самылин.

Федеральное агентство новостей / Андрей Шутов

Помимо света и шума, сельчан беспокоит резкий химический запах, который время от времени появляется в воздухе.

«После пятиминутного нахождения на улице у меня стало першить в носоглотке. Такая реакция у меня бывает на химические запахи, например, спрей от комаров. Я и воду пила в больших количествах, чтобы уменьшить першение, не помогло. Спустя два часа прошло», — рассказала Любовь Кочкина.

Чтобы вернуть драгоценные часы здорового сна и обратить внимание властей на проблему, жители не раз проводили собрания, а местные общественные деятели писали письма в разные инстанции. В одном из обращений в минэкологии области активисты жаловались на слив тепличным комбинатом сточных вод в реку Везлому. Как позже выяснилось, этот процесс происходит вполне законно, так как компания арендовала водный объект вплоть до 1 января 2028 года.

«Для отвода дождевых и талых вод с кровли тепличных корпусов имеется система внутренних трубопроводов с дальнейшей транспортировкой их в пруды-накопители для сбора ливневых вод. Проектом предусмотрено использование данного запаса чистой воды в технологических целях для полива тепличных растений и противопожарных целей. Состав примесей, накапливающихся на территории тепличного комплекса и смываемых поверхностным стоком, не содержит специфических веществ с токсичными свойствами. Для очистки поверхностных сточных вод с территории тепличного комплекса предусмотрены локальные очистные сооружения», — ответили в ведомстве.

Федеральное агентство новостей / Любовь Кочкина

Чтобы прояснить ситуацию, ФАН обратился в ООО «Тепличный комбинат Нижегородский». В компании заверили: все разрешения на деятельность имеются, а свет и шум — соответствуют нормам. По словам руководителя организации Игоря Почечуева, открытие комплекса дало возможность региону получать свежие овощи круглогодично и трудоустроиться 300 его жителям. Чтобы успокоить борчан, директор комплекса предложил устроить им экскурсию.

«Комбинат строится по самым современным зарубежным стандартам с минимальным воздействием на окружающую среду. При выращивании овощей применяется биологический метод борьбы с вредителями. Он заключается во внесении в теплицы полезных насекомых — энтомофагов. Именно они борются с вредителями, а не химические препараты. Препараты с содержанием фенолов и ДДТ (инсектицид) не применяется априори», — пояснил корреспонденту директор тепличного комбината Игорь Почечуев.

После многочисленных жалоб местных жителей и обращения ФАН в надзорные органы в злополучное место все же выехали специалисты лабораторий.

Федеральное агентство новостей / Андрей Шутов

«По требованию прокуратуры Нижегородской области региональным управлением Роспотребнадзора организована внеплановая проверка деятельности агрокомплекса, по итогам которой органом контроля будет дана оценка соблюдению хозяйствующим субъектом федерального законодательства и в случае выявления нарушений — решен вопрос о принятии мер реагирования», — сообщили корреспонденту в прокуратуре Нижегородской области.

В ведомстве ответили, что о результатах пока говорить рано. Однако борчане ждать не намерены. Жалобы измученных бессонницей людей дошли и до Администрации президента РФ.

«Приезжали сотрудники из Роспотребнадзора, чтобы сделать замеры шума и света в моем доме. Приехали вместе с представителями теплиц. Но именно в дни проверок измерений агрокомплекс работает на минимальных мощностях и уровень освещения и шума можно сказать, что отсутствует», — поделилась наблюдениями Любовь Кочкина.

ФАН и дальше будет следить за развитием событий.