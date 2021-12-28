Легковушка «обняла» дорожный знак после ДТП в Нижнем Новгороде

В областном центре после ДТП легковушка врезалась в дорожный знак. Видео с места инцидента появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в 18:22 в ведомство поступила просьба вызволить одного раненого из помятого автомобиля. Однако к приезду спасателей в помощи никто из участников ДТП не нуждался. В обстоятельствах разбираются дорожные полицейские.

Ранее ФАН писал о жертвах пожара. В Нижнем Новгороде в огне погибли двое местных жителей.