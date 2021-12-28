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Адвокатов-взяточников осудят в Нижнем Новгороде

Происшествия
Адвокатов-взяточников осудят в Нижнем Новгороде
pixabay.com  /  qimono

Нижний Новгород, 28 декабря. Перед судом предстанут два адвоката из областного центра. Они склоняли жену своего клиента стать посредницей при передаче взятки на четыре миллиона рублей.

Как пояснили в региональном СУ СК, юристы несколько раз пытались уговорить супругу своего подзащитного помочь передать должностному лицу крупную сумму денег. Такое же предложение поступило обвиняемому в тяжком преступлении главе семейства. Взамен адвокаты обещали похлопотать за смягчение наказания.

Однако злодеяния мужчин были пресечены сотрудниками Следственного комитета и регионального УФСБ. Оба фигуранта раскаялись в содеянном, на их имущество в размере семи миллионов рублей наложен арест.

Ранее ФАН писал, что директора лесничества из Мордовии обвиняют в превышении должностных полномочий. Из-за действий мужчины природе был причинен ущерб в размере 54 миллионов рублей.

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