Адвокатов-взяточников осудят в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 28 декабря. Перед судом предстанут два адвоката из областного центра. Они склоняли жену своего клиента стать посредницей при передаче взятки на четыре миллиона рублей.

Как пояснили в региональном СУ СК, юристы несколько раз пытались уговорить супругу своего подзащитного помочь передать должностному лицу крупную сумму денег. Такое же предложение поступило обвиняемому в тяжком преступлении главе семейства. Взамен адвокаты обещали похлопотать за смягчение наказания.

Однако злодеяния мужчин были пресечены сотрудниками Следственного комитета и регионального УФСБ. Оба фигуранта раскаялись в содеянном, на их имущество в размере семи миллионов рублей наложен арест.

Ранее ФАН писал, что директора лесничества из Мордовии обвиняют в превышении должностных полномочий. Из-за действий мужчины природе был причинен ущерб в размере 54 миллионов рублей.