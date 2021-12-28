Житель Нижегородской области хотел избавиться от соседа, натравив на него собаку

Нижний Новгород, 28 декабря. Перед судом предстанет житель поселка Красный Кирпичник Нижегородской области. Мужчина натравил собаку на односельчанина, попытался задушить его и грозился нанести увечья полицейским.

При виде пожилого соседа 45-летний обвиняемый дал своему псу команду «Фас», затем повалил покусанного животным мужчину на землю, избил и едва не задушил. От гибели 68-летнего пострадавшего спасли прохожие.

Уже не впервые привлекший внимание правоохранителей мужчина угрожал рукоприкладством и полицейским. Стражи правопорядка прибыли к местному дебоширу после звонка уже от другого сельчанина. Враждебно настроенный «бунтарь» сорвал с забора штакетник и грозился избить незваных гостей в погонах. Совсем скоро нижегородец ответит за свои злодеяния перед судом.

Ранее ФАН писал о стрелке из Мордовии. Мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по своим обидчикам.