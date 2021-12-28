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Житель Нижегородской области хотел избавиться от соседа, натравив на него собаку
Происшествия
Житель Нижегородской области хотел избавиться от соседа, натравив на него собаку
pxfuel.com  / 

Нижний Новгород, 28 декабря. Перед судом предстанет житель поселка Красный Кирпичник Нижегородской области. Мужчина натравил собаку на односельчанина, попытался задушить его и грозился нанести увечья полицейским.

При виде пожилого соседа 45-летний обвиняемый дал своему псу команду «Фас», затем повалил покусанного животным мужчину на землю, избил и едва не задушил. От гибели 68-летнего пострадавшего спасли прохожие.

Уже не впервые привлекший внимание правоохранителей мужчина угрожал рукоприкладством и полицейским. Стражи правопорядка прибыли к местному дебоширу после звонка уже от другого сельчанина. Враждебно настроенный «бунтарь» сорвал с забора штакетник и грозился избить незваных гостей в погонах. Совсем скоро нижегородец ответит за свои злодеяния перед судом.

Ранее ФАН писал о стрелке из Мордовии. Мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по своим обидчикам.

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россия происшествия нижегородская область
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