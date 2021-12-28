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При пожаре в нежилом доме погибли два нижегородца
Происшествия
При пожаре в нежилом доме погибли два нижегородца
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 28 декабря. В Ленинском районе областного центра пожар унес жизнь двух местных жителей. Трагедия произошла вечером в понедельник на улице Энтузиастов.

Как пояснили ФАН в пресс-службе регионального МЧС, на момент инцидента сгоревшее здание не эксплуатировалось. Дом непригоден для проживания, а бывшим собственникам квартир были предоставлены более комфортные условия.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило открытое горение из окна первого этажа дома. В результате пожара погибли два человека, их личности устанавливаются, детей нет. Причина пожара устанавливается», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщил о пожаре в Нижнем Новгороде. В сгоревшем здании погибли мужчина и женщина. Причиной трагедии стало неосторожное использование электрического обогревателя.

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