Нижегородские коммунальщики заплатят миллион рублей за гибель рабочих

Нижний Новгород, 27 декабря. Нижегородская областная коммунальная компания оштрафована на миллион рублей после гибели двоих рабочих. Мужчины 57 и 37 лет отравились токсичными парами во время расчистки канализационного колодца

Трагедия произошла 3 августа в поселке Гидроторф Балахнинского района. Сотрудники предприятия устраняли засор в одном из коллекторов и отравились смесью метана и сероводорода. Один из слесарей умер на месте, второй скончался в больнице.

«Выполнение аварийных работ производилось без технологической карты на производство работ», — поделились итогами расследования в Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

За грубые нарушения коммунальщикам придется заплатить в казну 1,075 миллиона рублей.

Ранее ФАН писал о взрыве газового баллона в автомобиле. С ожогами в больнице оказались два пожилых жителя Нижегородской области.