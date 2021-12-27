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Тело женщины нашли на пепелище в Нижнем Новгороде

Происшествия
Тело женщины нашли на пепелище в Нижнем Новгороде
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 27 декабря. В областном центре во время разбора завалов найдено тело второй жертвы пожара на Большой Покровской улице. Трагедия произошла в четверг.

В сгоревшей квартире смертельные ожоги получил 88-летний пенсионер, 40-летняя женщина оказалась в больнице. В понедельник на месте инцидента рабочие вызволили труп погибшей женщины. Ее личность и возраст пока не установлены.

В региональном МЧС пояснили, что к пожару привели попытки жильцов согреться при помощи электрических приборов.

Ранее ФАН писал о массовом ДТП в Мордовии. По Саранском столкнулись 24 автомобиля.

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россия происшествия нижегородская область
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