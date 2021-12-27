Тело женщины нашли на пепелище в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 27 декабря. В областном центре во время разбора завалов найдено тело второй жертвы пожара на Большой Покровской улице. Трагедия произошла в четверг.

В сгоревшей квартире смертельные ожоги получил 88-летний пенсионер, 40-летняя женщина оказалась в больнице. В понедельник на месте инцидента рабочие вызволили труп погибшей женщины. Ее личность и возраст пока не установлены.

В региональном МЧС пояснили, что к пожару привели попытки жильцов согреться при помощи электрических приборов.

Ранее ФАН писал о массовом ДТП в Мордовии. По Саранском столкнулись 24 автомобиля.