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Случаи автоподстав участились на нижегородских дорогах
Общество
Случаи автоподстав участились на нижегородских дорогах
vk.com  /  Нижний Новгород | Без цензуры

Нижний Новгород, 27 декабря. Жители Нижегородской области предупредили земляков об автоподставах. Мошенники наживаются на невнимательных водителях.

По словам подписчиков паблика «Нижний Новгород. Без цензуры» соцсети «ВКонтакте», молодые люди неславянской внешности поджидают жертв на парковках торговых центров. Случаи участились в преддверии новогодних праздников.

«Они ставят свою уже поцарапанную машину на поворотах, подрезают и начинают требовать деньги за повреждения, которые не были причинены», — написал попавший в поле зрения злоумышленников водитель.

В доказательство своих слов автор поста опубликовал фото с места инцидента. По словам комментаторов, в подобных случаях после вызова «виновником» сотрудников полиции молодые люди забывают про обиды и предпочитают скрыться в неизвестном направлении.

Ранее ФАН писал о массовом ДТП в Мордовии. В минувшую субботу под Саранском столкнулись 24 автомобиля.

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