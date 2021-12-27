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Нижегородские хулиганы спилили установленную на поселковой площади ель

Общество
Нижегородские хулиганы спилили установленную на поселковой площади ель
vk.com  /  Нижний Новгород | Без цензуры

Нижний Новгород, 27 декабря. В Нижегородской области хулиганы расправились с непонравившейся елью. В поселке Гремячево неизвестные спилили новогоднее дерево. Фото с места преступления появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» соцсети «ВКонтакте».

Ранее местные жители раскритиковали выбранную администрацией ель. Сельчан разочаровало главное украшение центральной площади. Чиновники уже собирались на выходных привести в порядок и облачить дерево в праздничный наряд. Однако воскресным утром обнаружили ее спиленной. Теперь злоумышленников с режущими инструментами разыскивает полиция.

«Сегодня планировали нарядить елку, но ночью ее срезал и сломал тот, кем движет в дни поста недобрая сила. Остановитесь, люди!» — пост-возмущение опубликовала администрация поселка Гремячево в своей группе «ВКонтакте».

Чиновники пояснили, что установка ели не финансируется из бюджета. А одинаково пушистых со всех сторон деревьев и вовсе не существует в природе. Обломленные при валке ветки монтируются в ствол непосредственно перед украшением, что может придать симметричности новогодней красавице.

Ранее ФАН писал о похищении двух елей в Новосибирске. Неизвестные спили деревья под покровом ночи.

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россия происшествия нижегородская область
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