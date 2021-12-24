Пост «забывшего» про детский сад нижегородского мэра передали новому чиновнику

Нижний Новгород, 24 декабря. Мэр города Кулебаки Нижегородской области добровольно покинул свой пост. Исполняющим обязанности главы местного самоуправления назначен Артем Паятелев. Об этом сообщило новостное издание «Открытый Нижний» со ссылкой на источник в региональном правительстве.

ФАН писал о срыве сроков Виктором Сергеевым реализации национального проекта «Демография». Сдача здания детского сада в поселке Велетьма была запланирована на декабрь текущего года. Однако к заветному месяцу объем выполненных на объекте работ не превысил 22%.

После отчета о ходе строительства дошкольного учреждения чиновник получил от совета депутатов оценку «неудовлетворительно». В четверг стало известно о добровольном уходе Сергеева из городской администрации.

Ранее ФАН писал о начале строительства газозаправочной станции в Кулебаках. Опасный объект планируют возвести в 78 метрах от жилых домов.