Два пенсионера обгорели после хлопка газового баллона в Нижегородской области

Нижний Новгород, 24 декабря. Двое пожилых жителей Нижегородской области получили ожоги после пожара в автомобиле. Пенсионеры получают лечение в Борской районной больнице.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

О хлопке баллона с газом в легковушке экстренные службы узнали в 13:18 в пятницу. На место выехали пять пожарных автомобилей. К их приезду огнем была охвачена площадь в пять квадратных метров. В результате инцидента в больнице оказались 73-летний мужчина и его 72-летняя спутница.

Ранее ФАН писал, что спасатели проверили детский сад в Нижнем Новгороде. Поводом для выезда стало сообщение о подозрительной игрушке на территории дошкольного учреждения.