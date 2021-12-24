Экстренные службы проверили нижегородский детский сад из-за подозрительной игрушки

Нижний Новгород, 24 декабря. В областном центре экстренные службы проверили детский сад после сообщения о подозрительном предмете. Бдительные граждане засомневались в безвредности найденной на территории дошкольного учреждения игрушки.

«В 11:45 поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на территории детского сада по улице Культуры, 12А. Для проверки информации на место были направлены все службы экстренного реагирования, в том числе от МЧС — одна единица техники и пять человек личного состава», — сообщили журналистам в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.

Как пояснили в ведомстве, в данный момент учреждение работает в штатном режиме. Обнаруженная игрушка не представляет опасности для детей и педагогов.

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