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Спасший четверых детей нижегородец награжден медалью МЧС России
Общество
Спасший четверых детей нижегородец награжден медалью МЧС России
Федеральное агентство новостей  /  Юлиан Хруник

Нижний Новгород, 24 декабря. Житель Нижегородской области Юлиан Хруник награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». Молодой человек вытащил на берег четверых тонущих школьников.

Историю чудесного спасения компании сельских ребят ФАН рассказывал летом. Три девочки и мальчик отправились в «свободное» плавание с куском пенопласта по Горьковскому водохранилищу. Обессилевшие путешественники, которым было не больше десяти лет, начали тонуть и звать на помощь. Крики отчаявшихся ребят услышал загоравший на берегу житель Городца Юлиан Хруник. Молодой человек подплыл к ребятам и вызволил их на сушу.

«Дети были из деревни Вашуриха. После этого инцидента я общался и с ними, и с их родителями. Они, конечно же, очень благодарны, приезжали ко мне в гости», — поделился с ФАН Юлиан.

Спасший четверых детей нижегородец награжден медалью МЧС России
Федеральное агентство новостей / Юлиан Хруник

На днях молодой герой был награжден медалью Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий «За спасение погибающих на водах». Почетный знак ему вручил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Синьков.

«Очень волновался на церемонии награждения. Но получать такую благодарность от МЧС было приятно. Скажу честно, последнее время часто посещают мысли о вступлении в ряды спасателей», — признался Юлиан Хруник.

Ранее ФАН писал о юном художнике из Арзамаса. Одиннадцатилетний Паша Абрамов рисует картины, чтобы кормить и лечить бездомных животных.

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