Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 20:04
20:03
Политика
Белый дом объявил о готовности к диалогу Россия — США по гарантиям безопасности
20:00
Общество
Фотографу из Шушенского бора удалось запечатлеть парную рыбалку выдр
19:55
Общество
Владимирская область — лучшая в ЦФО по реализации национального проекта «Культура»
19:55
Армия
Haberturk: Турция может возглавить военную операцию НАТО в Донбассе
19:54
Общество
Диетолог назвал быстрый способ избавиться от тяги к сладкому
19:54
Весь мир
Байден пообещал непривитым американцам «чрезвычайно трудную зиму»
19:53
Происшествия
Суд заключил под стражу подозреваемого в сбыте суррогатного алкоголя в Ленобласти
19:53
Общество
Общежитие на несколько дней осталось без отопления в Мордовии
19:48
Происшествия
Верховный суд РФ поддержал возбуждение уголовного дела против судьи Кондрат
19:46
Экономика
Российские власти запланировали объединение ПФР и ФСС к 2023 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пожар в центре Нижнего Новгорода унес жизнь мужчины
Происшествия
Пожар в центре Нижнего Новгорода унес жизнь мужчины
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 23 декабря. В четверг вечером огонь охватил один из жилых домов областного центра. При пожаре погиб мужчина, еще один человек оказался в больнице.

«В 16:44 поступило сообщении о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме по адресу: Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Большая Покровская, дом №46 б. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №2», — сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что горит квартира на первом этаже здания. Стало известно о погибшем, личность и возраст мужчины пока неизвестны. Еще одной жертвой пожара едва не стала женщина. За жизнь пострадавшей борются медики городской больницы №33.

Ранее ФАН писал о пожаре в двухквартирном доме в Нижегородской области. Из охваченного огнем аварийного здания успели спастись трое жильцов.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Пожар в центре Нижнего Новгорода унес жизнь мужчины
россия пожары происшествия нижегородская область
Комментировать