Пожар в центре Нижнего Новгорода унес жизнь мужчины

Нижний Новгород, 23 декабря. В четверг вечером огонь охватил один из жилых домов областного центра. При пожаре погиб мужчина, еще один человек оказался в больнице.

«В 16:44 поступило сообщении о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме по адресу: Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Большая Покровская, дом №46 б. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №2», — сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что горит квартира на первом этаже здания. Стало известно о погибшем, личность и возраст мужчины пока неизвестны. Еще одной жертвой пожара едва не стала женщина. За жизнь пострадавшей борются медики городской больницы №33.

Ранее ФАН писал о пожаре в двухквартирном доме в Нижегородской области. Из охваченного огнем аварийного здания успели спастись трое жильцов.