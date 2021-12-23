Более 600 домов остались без отопления в сильный мороз в Нижегородской области

Нижний Новгород, 23 декабря. В Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области жители более 600 домов мерзли без отопления. Как выяснил ФАН, виной всему — авария на электросетях.

Товарищество собственников недвижимости «Серебряные ключи» на несколько часов осталось без электричества. Из-за сбоев в работе энергетиков местные жители были вынуждены мерзнуть в своих домах.

«На улице -30 градусов, а у нас опять нет света. Это свыше 600 частных домов, где вода и отопление зависят от света, люди сидят в темноте. Обещали включить с 3:00 до 5:00, света нет с 23 часов. При такой температуре воздуха все системы выйдут из строя», — написали возмущенные пользователи соцсети «ВКонтакте» в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры».

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По словам собственников, это уже четвертое отключение электричества за неделю. Каждый день люди проводят десятки часов в холодных домах, где температура воздуха не превышает +5 градусов.

За разъяснением ситуации ФАН обратился в региональный филиал компании «Россети». Как сообщила начальник отдела по связям с общественностью Елена Шустова, электроснабжение в ТСН «Серебряные ключи» было восстановлено.

«Из-за резкого ухудшения погодных условий и аномально низкой температуры произошло технологическое нарушение в пролете линии электропередач 10 кВт, которое стало причиной отключения в Дальнеконстантиновском районе», — пояснила Елена Шустова.

Ранее ФАН писал о проблемах с отоплением в городах Кулебаки и Кстово Нижегородской области. Местные жители встретили зиму в холодных квартирах.