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Незрячих детей научат кататься на горных лыжах в Нижнем Новгороде
Общество
Незрячих детей научат кататься на горных лыжах в Нижнем Новгороде
 /  НРООРДИЗ «Перспектива»

Нижний Новгород, 23 декабря. В областном центре объявлен краудфандинговый сбор на обучение незрячих детей горным лыжам. В рамках проекта «Мечты сбываются» новые навыки получат 10 маленьких любителей спорта.

Как рассказала председатель Нижегородской региональной общественной организации родителей детей инвалидов по зрению «Перспектива» Ирина Сумарокова, будучи незрячей, она сама несколько лет назад «подружилась» с горными лыжами. По мнению женщины, именно этой категории людей с ограниченными возможностями здоровья сложнее всего перебороть неуверенность в себе и своих силах. В данном случае, занятия паралимпийским видом спорта решают множество проблем и готовят детей к достижению больших целей.

«Ребята очень активны и доброжелательны, самостоятельно справляются с делами по дому, любят книги и музыку, уделяют время физической культуре и мечтают освоить горные лыжи. Заниматься с ними будет профессиональный тренер Алла Дубровская», — поделился с ФАН крауд-продюсер проекта Роман Кедр.

Алла работает с детьми с разной инвалидностью. За плечами инструктора не один десяток историй, когда ее воспитанники даже с церебральным параличом на лыжи вставали раньше, чем учились ходить. Впрочем, с новыми навыками особенные дети могли шагать в новую жизнь даже без спортивного инвентаря.

«У меня уже был опыт проведения краундфандингового сбора. Нам удалось собрать средства на покупку качественных тактильные тростей для незрячих. Мы приобрели 30 таких изделий, 21 из которых вручили сразу же. Считаю, что новый проект сможет помочь и детям с инвалидностью по зрению», — рассказал Роман Кедр.

Ранее ФАН писал о проекте «Счастливы вместе» Мордовского отделения Российского фонда милосердия и здоровья. В рамках его реализации мамы детей с ДЦП обучаются лечебному массажу.

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