Утренний пожар уничтожил дом в Нижегородской области

Нижний Новгород, 23 декабря. Утром в четверг в Нижегородской области сгорел аварийный двухквартирный дом. Несмотря на статус здания, в нем проживали три человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о пожаре в Семеновском городском округе на пульт дежурного поступило в 9:09. Огонь охватил деревянный дом на улице Сосновой.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

«Происходит горение кровли. В 09:51 пожар локализован на площади 300 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Все жильцы покинули горящее строение еще до приезда пожарной машины. Никто из них не пострадал.

Ранее ФАН писал о возгорании гусеничного вездехода в Нижегородской области. Пятеро пострадавших оказались в больнице.