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Почти миллиард рублей выделят на ликвидацию свалок в Нижегородской области
Общество
Почти миллиард рублей выделят на ликвидацию свалок в Нижегородской области
Федеральное агентство новостей  /  Олег Яшин

Нижний Новгород, 20 декабря. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о планах региона по реализации национального проекта «Экология». По словам чиновника, только в 2022 году на рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов будет направлено более 960 миллионов рублей.

«Работы по рекультивации еще одного из самых проблемных объектов накопленного экологического ущерба в Нижнем Новгороде — Шуваловской свалки — планируется завершить в 2022 году, после чего этот земельный участок станет пригоден для использования», — сказал Глеб Никитин во время выступления с ежегодным отчетом.

По словам губернатора, в течение двух лет будет ликвидирована свалка Богородского района. Это поможет решить экологические проблемы на территории, где проживают почти 60 тысяч человек. ФАН рассказывал о горящем полигоне и борьбе местных жителей за право дышать чистым воздухом.

Ранее ФАН писал о строительстве ледового дворца в Нижегородской области. Стоимость объекта оценили в пять миллиардов рублей.

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россия экология нижегородская область
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