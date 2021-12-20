Увязшие в снегу фуры перекрыли дорогу в Нижегородской области

Нижний Новгород, 20 декабря. В поселке Горбатовка Нижегородской области образовалась пробка из-за застрявших в снегу большегрузов. Видео с места инцидента поделился подписчик Telegram-канала «Нижний №1».

«Вот что бывает из-за неочищенных дорог. Почти час простоял, ожидая, пока фуры выберутся из снега», — написал автор.

Как написали под сообщением местные жители, попавший на камеру участок объехать невозможно. По словам селян, альтернативные варианты обхода пробки есть только у пешеходов.

Ранее ФАН писал о недобросовестной работе нижегородских коммунальщиков. Местные жители пожаловались в соцсетях на нависающие с крыш метровые сосульки.