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Увязшие в снегу фуры перекрыли дорогу в Нижегородской области
Происшествия
Увязшие в снегу фуры перекрыли дорогу в Нижегородской области
Pr Scr telegram.org  /  @nizhny01

Нижний Новгород, 20 декабря. В поселке Горбатовка Нижегородской области образовалась пробка из-за застрявших в снегу большегрузов. Видео с места инцидента поделился подписчик Telegram-канала «Нижний №1».

«Вот что бывает из-за неочищенных дорог. Почти час простоял, ожидая, пока фуры выберутся из снега», — написал автор.

Как написали под сообщением местные жители, попавший на камеру участок объехать невозможно. По словам селян, альтернативные варианты обхода пробки есть только у пешеходов.

Ранее ФАН писал о недобросовестной работе нижегородских коммунальщиков. Местные жители пожаловались в соцсетях на нависающие с крыш метровые сосульки.

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россия нижегородская область коммунальные службы
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