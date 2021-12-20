Нижегородцы опасаются свисающих с крыш метровых сосулек

Нижний Новгород, 20 декабря. В областном центре от крыши одного из домов выросли сосульки длиной больше метра. Видео с опасной наледью появилось в группе «Нижний Новгород» соцсети «ВКонтакте».

«Вернулась домой, выхожу на балкон посмотреть на чудесный зимний пейзаж. А тут сосульки — размером с пол-окна, даже почти во все окно. Это же они могут упасть на людей», — сказала за кадром автор поста Инна.

Пользователи соцсети призывают горожан самим бороться с ледяными наростами, не дожидаясь реакции коммунальщиков.

«Балкон чай поди сами стеклили. Так что — вперед, сбивать сосульки со своего сделанного самими козырька! Управляйка здесь не при чем», — прокомментировала Татьяна.

Ранее ФАН писал о другой опасности, которая подстерегает нижегородцев на улице. Местную жительницу искусала бездомная собака с биркой в ухе.