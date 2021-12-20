Мужчина погиб в ДТП с двумя грузовиками в Нижегородской области

Нижний Новгород, 20 декабря. В ночь на понедельник в Нижегородской области произошло смертельное ДТП. На трассе М7 столкнулись два грузовика.

По информации ГУ МВД по региону, авария случилась в 2:20 на 481 километре трассы Москва — Уфа.

«Водитель 1969 года рождения управляя грузовым автомобилем Volvo, двигаясь в сторону города Казани, допустил занос полуприцепа на полосу, предназначенную для встречного движения, где произвел столкновение со встречным автомобилем марки Isuzu», — сообщили в ведомстве.

Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

После столкновения 54-летний водитель японского автомобиля погиб на месте.

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