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Мужчина погиб в ДТП с двумя грузовиками в Нижегородской области
Происшествия
Мужчина погиб в ДТП с двумя грузовиками в Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 20 декабря. В ночь на понедельник в Нижегородской области произошло смертельное ДТП. На трассе М7 столкнулись два грузовика.

По информации ГУ МВД по региону, авария случилась в 2:20 на 481 километре трассы Москва — Уфа.

«Водитель 1969 года рождения управляя грузовым автомобилем Volvo, двигаясь в сторону города Казани, допустил занос полуприцепа на полосу, предназначенную для встречного движения, где произвел столкновение со встречным автомобилем марки Isuzu», — сообщили в ведомстве.

Мужчина погиб в ДТП с двумя грузовиками в Нижегородской области
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

После столкновения 54-летний водитель японского автомобиля погиб на месте.

Ранее ФАН писал о жесткой аварии с участием дикого кабана в Мордовии. Водитель легковушки насмерть сбил перебегавшее дорогу животное.

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россия происшествия нижегородская область
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