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Женщина и четверо детей отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
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Женщина и четверо детей отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

Происшествия
Женщина и четверо детей отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нижний Новгород, 19 декабря. Второе отравление угарным газом за сутки произошло в Нижегородской области. Вечером 19 декабря в больницу попала местная жительница и четверо ее детей.

Сигнал о происшествии поступил в 21:15 из дома по улице Пушкина в Нижнем Новгороде. Уже через пять минут на место прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала женщину и четверых ее детей. Сейчас их обследуют в областной больнице, написал глава областного минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

«В 21:15 поступил сигнал с улицы Пушкина, 29а — произошло отравление угарным газом 5 человек, из них 4 детей. В 21:20 бригада скорой помощи начала эвакуацию мамы и 4 детей в детскую областную больницу на обследование», — написал он в своем Instagram.

Первый аналогичный инцидент произошел в ночь на воскресенье. Четыре человека, включая ребенка, отравились угарным газом в поселке Неклюдово. Всех пострадавших доставили в реанимацию, сейчас состояние взрослых оценивается как стабильное. Несовершеннолетний пациент продолжает находиться под аппаратом ИВЛ.

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