Юный художник из Арзамаса пишет картины, чтобы кормить и лечить бездомных животных

Художник-альтруист из Нижегородской области помогает финансово приютам для бездомных животных. В свои 11 лет Паша Абрамов пишет картины, а вырученные от их продажи средства отправляет на лечение и содержание брошенных кошек и собак.

Делать добрые дела во благо пушистых обитателей планеты маленький художник решился больше трех лет назад — после трагической гибели члена семьи, кота Барсика. Детские переживания и думы о том, как скрасить и хотя бы немного продлить и без того короткий век животных, вылились сначала в глубокую по содержанию исследовательскую работу, а затем — в большой проект «Добрая кисть».

«Паша — самоучка. Рисует картины так, как подсказывает сердце. Только в этом году он поступил в художественную школу, так как мечтает стать архитектором. Любовь к животным в нашей семье прививается с раннего возраста. Сына и дочку воспитываем по принципу «животные — это тоже дети, только пушистые и с хвостами», — поделилась с ФАН мама художника Екатерина Большакова.

фото из личного архива Павла Абрамова /

В усатой группе поддержки Паши — девять кошек и две собаки. Каждый новый четвероногий член семьи — не «аристократ» и не обладатель богатой родословной, а самый настоящий скиталец с арзамасских улиц. В воскресенье, 19 декабря, юный художник запустил свою четвертую по счету предновогоднюю ярмарку. В этом году она проходит на его странице в Instagram.

«К ярмарке я подготовил свои картины и расписал шары на елку. Еще я в этом году попробовал сделать елочные игрушки в форме грибочков. А деньги мы разделим между приютами. Когда я берусь помочь определенному животному, становится очень страшно, что могу не успеть, ведь нужно спасти его жизнь. А когда все получается, стараюсь поехать к нему и лично познакомиться с ним. Для меня это очень важно», — рассказал корреспонденту ФАН Паша Абрамов.

фото из личного архива Павла Абрамова /

фото из личного архива Павла Абрамова /

Помимо зевак из соцсетей за каждым шагом маленького альтруиста следят его друзья из разных регионов России и стран. Три года для школьника — не просто временной отрезок, а сотни тысяч переданных в приюты рублей, тонны корма и лекарств, а за каждой картиной — целая история животного и его хозяев.

«Осенью сыну пришел заказ — нарисовать [картину] на память после смерти пса по кличке Дюшес. Хозяева прислали фото собаки, где она сидела на ковре в квартире, сказали изменить фон на любой — по своему усмотрению. Паша обычно изображает животных на траве, в цветах, чтобы все было ярким, зеленым, а тут вдруг нарисовал пса на фоне моря. Девушка, которая заказала, была потрясена. Оказывается, хозяева с собакой жили на побережье моря. А Дюшес часто сидел на берегу и любовался закатом», — рассказала мама мальчика.

фото из личного архива Павла Абрамова /

В планах дружной семьи юного художника расширить свои знакомства по всему миру и помогать большему количеству животных. Единомышленники находятся порой в самых отдаленных уголках планеты.

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