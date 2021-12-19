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Семья из Нижегородской области могла отравиться угарным газом из-за вентилятора
Происшествия
Семья из Нижегородской области могла отравиться угарным газом из-за вентилятора
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нижний Новгород, 19 декабря. Прокуратура и СУ СК по Нижегородской области организовали проверку после отравления четырех человек угарным газом. Инцидент произошел в городе Бор в ночь на воскресенье.

«В тот вечер при работе газовой колонки, расположенной в кухне, в ванной комнате был включен принудительный вентилятор», — сообщили журналистам в Следственном управлении.

В районной больнице оказались женщины 70 и 46 лет и 20-летний молодой человек. 10-летняя девочка в состоянии комы доставлена в областную детскую больницу. Она подключена к аппарату ИВЛ.

Ранее ФАН писал о гибели двоих военных в гараже Сарова в Нижегородской области. Молодые люди надышались выхлопными газами включенного автомобиля.

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россия происшествия нижегородская область
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