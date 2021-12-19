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Нижегородские семьи получили 2,4 млрд рублей от государства
Общество
Нижегородские семьи получили 2,4 млрд рублей от государства
pixabay.com  /  PD

Нижний Новгород, 19 декабря. В Нижегородской области 26 тысяч семей получают выплаты после рождения первого ребенка. Только в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Демография» на счета новоявленных родителей поступило 2,4 млрд рублей.

По информации пресс-службы регионального правительства, за 11,5 месяцев текущего года о своем праве на финансовую помощь от государства заявили почти 6,7 тысяч семей. По национальному проекту они получают более 11 тысяч рублей ежемесячно.

Уже с октября порядок обращения родителей за выплатой намного упростился. Теперь заявление на получение пособия можно оформить на портале «Госуслуги». Этой возможностью успели воспользоваться 584 нижегородских семей.

Ранее ФАН писал о социальной поддержке ветеранов в Самарской области. В регионе увеличат размеры пособий некоторым льготным категориям населения.

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россия нижегородская область выплаты
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