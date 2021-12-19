Вандалы изувечили мышонка-пушкаря в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 19 декабря. Неизвестные снова «напали» на мышонка-пушкаря на Почаинском бульваре областного центра. На этот раз они сломали животному лапки и одно ухо. Видео с поврежденной вандалами скульптурой появилось в паблике «Нижний Новгород» соцсети «ВКонтакте».

«Никогда такого не было и вот опять! Мышонка из Почаинского оврага снова «покалечили», — написал автор поста.

Фигурка животного уже не впервые попадает в поле зрения местных хулиганов. Вандалы то и дело норовят оторвать ей уши и лапы. А в сентябре многострадальная мышь и вовсе была похищена, позже — возвращена на прежнее место «обитания». Участок бульвара, благоустроенного к 800-летию Нижнего Новгорода, оснащен видеокамерами. Даже это не останавливает злостных преступников.

Ранее ФАН писал о других нижегородских вандалах. Малолетние хулиганы закидали снегом и потушили Вечный огонь в городе Балахна.