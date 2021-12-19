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Семья с ребенком отравилась угарным газом в Нижегородской области
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Семья с ребенком отравилась угарным газом в Нижегородской области

Происшествия
Семья с ребенком отравилась угарным газом в Нижегородской области
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Нижний Новгород, 19 декабря. Семья из четырех человек получила сильное отравление угарным газом в поселке Неклюдово. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

В результате инцидента десятилетняя девочка оказалась в коме, за жизнь 20-летнего парня сейчас борются медики. Также две женщины попали в больницу в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, прошедшей ночью окись углерода заполнила квартиру, где находились четыре человека, из-за разницы давления, которую вырабатывает принудительная вентиляция. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее четыре человека стали жертвами отравления угарным газом в селе Татарка. Инцидент произошел в Ставропольском крае. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

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