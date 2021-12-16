Митрополит Нижегородский и Арзамасский посетил красную зону

Нижний Новгород, 16 декабря. Глава Нижегородской митрополии навестил пациентов с COVID-19 и медицинский персонал городской больницы №5. Он подарил им образы иконы Божией Матери «Умиление».

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий посетил все палаты ковидного госпиталя, помолился о здоровье больных коронавирусом и преподнес небольшие презенты. В красную зону с главой митрополии наведался министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

nne.ru / Официальный сайт Нижегородской митрополии

«Вера очень важна, когда люди сталкиваются с такими вызовами, как коронавирусная инфекция. Когда вера в свои силы пропадает, человек утрачивает свой жизненный потенциал и может быстро угаснуть», — сказал чиновник во время своего визита в госпиталь.

Особым подарком для медицинских работников стало выступление хора кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Ранее ФАН писал о визитах священнослужителей в ковидный госпиталь города Кулебаки Нижегородской области. Исповедь и причастие пациентов проходила прямо в палатах.