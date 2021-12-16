Бездомная собака с биркой в ухе искусала сельчанку в Нижегородской области

Нижний Новгород, 16 декабря. Жительница Нижегородской области стала жертвой агрессии бездомного пса. Озлобленная собака напала на сельчанку из поселка Октябрьский. Пост с видео со следами от зубов животного появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах — кровоточащие раны и опухшая от укусов нога автора поста. По словам женщины, ее покусал крупный пес с биркой в ухе. Наличие у собаки подобного знака говорит о том, что она была поймана службой отлова бездомных животных, прошла вакцинацию от бешенства, стерилизацию и обработку от паразитов и отпущена в прежнее место обитания.

«Их там трое живут у определенного человека, а тот их кормит. Я шла забрать ребенка от бабушки. А если бы я с ребенком была?! Укусы уже распухают», — написала женщина.

Ранее ФАН писал о нападении собаки на хозяйку. Разодранное животным тело женщины обнаружили родственники пенсионерки.