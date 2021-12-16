Рабочий завода на грузовике насмерть сбил коллегу в Нижегородской области

Нижний Новгород, 16 декабря. Следственные органы возбудили уголовное дело после трагического случая на предприятии в городе Балахна Нижегородской области. Водитель грузовика насмерть сбил свою 54-летнюю коллегу.

Как пояснили в СУ СК по региону, инцидент произошел утром в среду на радиозаводе. 46-летний сотрудник предприятия на автомобиле ЗИЛ расчищал территорию от снега и, двигаясь задним ходом, сбил женщину. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«Водитель автомобиля допрошен в качестве подозреваемого. Он не отрицает своей вины в причинении смерти потерпевшей», — сообщили журналистам в ведомстве.

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