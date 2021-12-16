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Отец троих детей погиб на стройке в Нижегородской области
Происшествия
Отец троих детей погиб на стройке в Нижегородской области
ФБА «Экономика сегодня»  /  Peter Price

Нижний Новгород, 16 декабря. В Ардатовском районе Нижегородской области во время исполнения строительных работ на месте будущего свинокомплекса погиб маляр. Это вторая смерть за неделю среди возводивших объект иностранных рабочих.

Как пояснили в Госинспекции труда по региону, 44-летний мужчина забрался на кузов КамАЗа для разгрузки пенопласта. В какой-то момент рабочий не смог удержаться на ногах и выпал с автомобиля. Травма головы для маляра оказалась смертельной. У погибшего иностранца без отца остались трое детей.

Несколькими днями ранее коллектив строителей этого же свиноводческого комплекса лишился еще одного рабочего — выходца из другого государства. Мужчина погиб в ДТП с КамАЗом, когда возвращался на арендованном автобусе с работы.

Ранее ФАН писал о гибели троих жителей Мордовии. Мужчины погибли при пожаре, который возник в частном доме из-за неисправного самодельного обогревателя.

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Все новости / Происшествия / Отец троих детей погиб на стройке в Нижегородской области
россия происшествия нижегородская область
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