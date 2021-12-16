Ледовый дворец за 5 млрд рублей построят в Нижегородской области

Нижний Новгород, 16 декабря. В Нижегородская область получит пять миллиардов рублей на строительство ледового дворца. Об этом заявил председатель комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде Андрей Макаров.

Ранее президент России Владимир Путин и руководитель региона Глеб Никитин на мероприятиях в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода обсудили планы по возведению спортивного сооружения.

«Считаю неправильным, что Нижний Новгород — город с сильными хоккейными традициями — пока не имеет своего ледового дворца. Не раз обсуждали этот вопрос с губернатором Глебом Никитиным. Команда региона приложила немало усилий для качественной проработки проекта и теперь сможет приступить к его реализации. Уже готова площадка для размещения ледового дворца, и после завершения его строительства нижегородская Стрелка станет одним из знаковых спортивно-культурных кластеров России», — сказал Андрей Макаров.

По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, имеющаяся ледовая арена не рассчитана на большое количество зрителей, что не позволяет региону раскрыть потенциал в плане организации масштабных спортивных мероприятий. Новый объект планируется возвести рядом с футбольным стадионом «Нижний Новгород». Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, благодаря обновленной спортивной инфраструктуре область сможет увеличить поток туристов на 75 тысяч человек.

Ранее ФАН писал о строительстве современного онкоцентра в Нижегородской области. Проект поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.