Нижегородский фитнес-клуб выплатит 226 тыс. руб. семье отравившегося хлором ребенка

Нижний Новгород, 15 декабря. Суд обязал нижегородский фитнес-клуб компенсировать моральный вред, нанесенный одному из своих маленьких посетителей. Мальчик отравился парами хлора во время занятий в бассейне.

По информации Нижегородского районного суда, мальчику стало плохо после выброса хлора в фитнес-клубе. Ребенка в экстренном порядке госпитализировали в областную детскую больницу. Даже после прохождения курса лечения проблемы с затрудненным дыханием у юного пациента не исчезли, а семья начала практиковать совместные походы к психологу.

По решению суда, компания обязана выплатить родителям мальчика более 26 тысяч рублей, компенсацию за моральный вред в размере 200 тыс. рублей и штраф — 30 тыс. рублей.

Ранее ФАН писал об отравлении девяти человек хлором в Татарстане. Среди госпитализированных пострадавших казались трое детей.