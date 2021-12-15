Совет Федерации поддержал строительство онкоцентра в Нижегородской области

Нижний Новгород, 15 декабря. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в регионе необходимо построить онкологический центр. Социально значимые вопросы обсуждались в рамках Дней Нижегородской области.

«Насколько мне известно, среди основных причин смертности в регионе — онкология и болезни системы кровообращения. Мы обязательно включим рекомендации по софинансированию строительства онкоцентра в наше итоговое постановление. Мы полностью поддерживаем нижегородцев в этом вопросе», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Днем ранее на заседании комитета по социальной политике в Совете Федерации заместитель губернатора, министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о модернизации лечебных учреждений региона, в том числе поликлиник для онкобольных. Однако несмотря на все усилия, добиться значительного улучшения показателей в части сокращения количества смертности среди этой категории пациентов пока не удается. Чиновник озвучил просьбу поддержать проект возведения современного онкоцентра. Стоимость строительства больницы, по словам чиновника, составляет почти 9 398 млн рублей.

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