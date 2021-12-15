Нижегородка организовала подпольное казино в продуктовом магазине

Нижний Новгород, 15 декабря. Жительница областного центра на два года может отправиться за решетку за проведение азартных игр. 38-летняя горожанка организовала незаконный бизнес в одном из помещений продуктового магазина.

Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, женщина получала прибыль с одного исправного игрового автомата. В специально отведенную для этих целей зону впускали только «избранных». Отказаться от приема в тесное заведение чужаков позволял вид с камер видеонаблюдения. Приборы были установлены на самом здании.

Ранее ФАН писал, что полицейские и росгвардейцы ликвидировали подпольные казино в Мытищах и Санкт-Петербурге. Незаконный игорный бизнес был организован под видом деятельности букмекерской конторы.