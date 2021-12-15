Нижегородские станции метро проверяют после сообщения о заложенных бомбах

Нижний Новгород, 15 декабря. Все станции метрополитена областного центра проверяют из-за сообщения о возможном теракте. По информации пресс-службы регионального МЧС, об угрозе взрыва экстренные службы «предупредил» неизвестный.

«В 11:16 пожарно-спасательные подразделения реагировали на анонимное сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах на всех станциях нижегородского метрополитена. Данная информация проверяется компетентными органами», — сообщили в ведомстве.

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