Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 13:35
13:31
Весь мир
В ООН рассказали о связи гуманитарного кризиса с нарушением прав человека в Афганистане
13:27
Происшествия
Молодой спортсмен умер на ринге в фитнес-клубе на западе Москвы
13:25
Происшествия
Укравшая из банка в Ачинске 23 млн рублей кассир отдала деньги мошенникам
13:24
Происшествия
Избивший до смерти дворника петербуржец приговорен к семи годам заключения
13:22
Общество
Юристы Пригожина намерены наказать Милова за распространение клеветы
13:21
Общество
Омикрон-штамм коронавируса размножается в бронхах в 70 раз быстрее «Дельты»
13:21
Происшествия
Администрация оставила без внимания просьбу петербуржцев убрать опасные сосульки на Рижской
13:21
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Петербурге из-за тумана и плохой видимости
13:20
Происшествия
Нижегородские станции метро проверяют после сообщения о заложенных бомбах
13:13
Политика
Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности к конструктивным отношениям с Россией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Нижегородка во время ссоры зарезала 60-летнего кавалера
Происшествия
Нижегородка во время ссоры зарезала 60-летнего кавалера
pixabay.com  /  PD

Нижний Новгород, 15 декабря. В областном центре трагедией завершилось общение двух давних знакомых. Мужчина распустил руки и был убит 59-летней знакомой.

Трагедия произошла в Приокском районе Нижнего Новгорода. 59-летняя горожанка гостила у приятеля. В какой-то момент кавалер и оскорбленная поведением друга женщина сильно повздорили.

«Подозреваемая в ходе ссоры с хозяином, который якобы стал домогаться до нее, нанесла потерпевшему ножевое ранение», — сообщили журналистам в СУ СК по Нижегородской области.

За жизнь раненого боролись медики. Несмотря на их старания, мужчина умер в палате местной больницы.

Ранее ФАН писал о жителе Кемеровской области, который ударил ножом курьера. Со слов очевидцев, он обвинил доставщика в том, что остался без работы.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Нижегородка во время ссоры зарезала 60-летнего кавалера
россия происшествия нижегородская область
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать