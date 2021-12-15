Нижегородка во время ссоры зарезала 60-летнего кавалера

Нижний Новгород, 15 декабря. В областном центре трагедией завершилось общение двух давних знакомых. Мужчина распустил руки и был убит 59-летней знакомой.

Трагедия произошла в Приокском районе Нижнего Новгорода. 59-летняя горожанка гостила у приятеля. В какой-то момент кавалер и оскорбленная поведением друга женщина сильно повздорили.

«Подозреваемая в ходе ссоры с хозяином, который якобы стал домогаться до нее, нанесла потерпевшему ножевое ранение», — сообщили журналистам в СУ СК по Нижегородской области.

За жизнь раненого боролись медики. Несмотря на их старания, мужчина умер в палате местной больницы.

Ранее ФАН писал о жителе Кемеровской области, который ударил ножом курьера. Со слов очевидцев, он обвинил доставщика в том, что остался без работы.